Mehrere Verletzte in Hamburger Gefängnis: Insassen überfallen Wärter

In Hamburgs Jugendvollzugsanstalt Hahnöfersand ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Drei Insassen hatten einen Wärter, verprügelt, mit seinen eigenen Handschellen gefesselt und seine Schlüssel geraubt, ein weiterer Vollzugsbeamter wurde verletzt.

Der Vorfall ereignete sich nach MOPO-Informationen gegen 15.00 Uhr. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, sollen drei heranwachsende Insassen (18–21 Jahre) in einem der Gebäude einen Vollzugsbeamten (35) angefallen und überwältigt haben. Sie fesselten ihn mit seinen eigenen Handschellen und rissen seine Schlüssel an sich.

Zwei Verletzte bei Überfall durch Gefangene

Nach MOPO-Informationen soll der 35-Jährige brutal verprügelt worden sein. Zudem sei ein weiterer Beamter attackiert und schwer verletzt worden, eine Nachwuchskraft soll mit einem Messer bedroht worden sein. Die Justizbehörde bestätigte auf Anfrage nur, dass zwei Mitarbeiter verletzt wurden, einer sei ins Krankenhaus gekommen.

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Wie genau es gelang, die Situation aufzulösen und die Gefangenen in ihre Zellen zurückzubringen, ist derzeit noch unklar. Die Justizbehörde widerspricht der Darstellung des Lagediensts der Polizei, dass es sich bei dem Überfall um einen Ausbruchsversuch gehandelt habe. Warum sich die Insassen der Schlüssel des Wärters bemächtigt hatten, werde noch geklärt.