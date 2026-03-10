Hamburg: Tesla geht in Flammen auf – schwierige Löscharbeiten

In Tonndorf ist am späten Montagabend ein Tesla in Flammen aufgegangen. Die Polizei übernahm zunächst die Ermittlungen. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde.

Laut Polizei entdeckte eine Passantin kurz vor Mitternacht Flammen an dem Tesla, der an der Straße Rahlau abgestellt war. Sie rief die Feuerwehr. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Erst nach gut einer Stunde konnte der Brand endgültig gelöscht werden.

Tesla brennt – Löscharbeiten dauern eine Stunde

Brände von Elektrofahrzeugen können wegen der Batterien schwer zu löschen sein. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge könnte ein technischer Defekt Ursache des Brandes gewesen sein.