In Hamburg: Seniorin nach Einkauf zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Ein Überfall auf offener Straße in Lurup beschäftigt seit Montagmorgen die Ermittler der Kripo. Ein Unbekannter stieß eine Seniorin zu Boden und raubte ihr anschließend die Handtasche.

Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 11.30 Uhr am Laubsängerweg. Eine 83-Jährige war gerade vom Einkauf auf dem Heimweg, als ein Mann sie schubste und ihr am Boden liegend die Handtasche entriss. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Seniorin verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die Seniorin erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers gelang dem Täter die Flucht.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt sein, einen dunklen Hauttyp und schwarze Haare haben und von schlanker Statur sein. Er trug eine helle Jeansjacke und eine rote Wollmütze. Auffällig: ein Tattoo auf dem rechten Handrücken. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.

