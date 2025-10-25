In Hamburg: Senioren probieren Ecstasy und landen in Klinik

In Lemsahl-Mellingstedt, einem Teil der vornehmen Walddörfer im Hamburger Norden, ist es am Samstagnachmittag zu einem außergewöhnlichen Rettungseinsatz gekommen: Dort hatten zwei Senioren Ecstasy konsumiert. Beide kamen in eine Klinik.

Wie die MOPO erfuhr, ging gegen 13.45 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Darin wurde ein bedrohlich hoher Blutdruck bei einem Mann (87) und einer Frau (69) gemeldet. Sofort eilten zwei Rettungswagen und ein Notarzt zu der Adresse an der Lemsahler Landstraße, um die Senioren zu versorgen.

Ecstasy: Notarzt verabreicht rettendes Medikament

Die beiden sollen nach MOPO-Informationen die Partydroge Ecstasy konsumiert haben – mit alarmierenden Folgen: Das Gemisch von Amphetaminen ließ den Blutdruck der Rentner in lebensbedrohliche Höhen schießen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlägerei am Bahnhof im Video: Polizei stoppt Hunderte Fußball-Fans

Mit speziellen Medikamenten konnte der Notarzt den Blutdruck senken. Danach kamen die betagten Drogenkonsumenten in eine Klinik.