Komplikation in Geburtshaus – Sanitäter und Notarzt helfen bei Entbindung

Sanitäter der Feuerwehr und ein Notarzt haben am Freitagmittag geholfen, ein Baby auf die Welt zu bringen. Die Retter waren während des Geburtsvorgangs nach Ottensen gerufen worden. Für einen Transport vom Geburtshaus in eine Klinik war es da bereits zu spät.

Der Notruf erreichte gegen 13.40 Uhr die Einsatzzentrale: Aus dem Geburtshaus in der Straße Am Felde meldete sich eine Mitarbeiterin und berichtete, dass eine hochschwangere Frau in den Presswehen lege und es Komplikationen gäbe. Es sei ihr drittes Kind.

Notarzt und Sanitäter unterstützen Geburt

Ein Rettungswagen der Feuerwache Altona rückte an. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, war sofort klar, dass es für einen Transport in die Klinik zu spät war. Vorsichtshalber riefen sie einen Notarzt hinzu. Gemeinsam unterstützte man die Frau dabei, einen gesunden Jungen zur Welt zu bringen. Danach wurden Mutter und Kind in ein Krankenhaus gebracht.