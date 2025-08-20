In Hamburg: Polizei schießt auf Randalierer

In Farmsen-Berne ist es am Mittwochvormittag zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei gekommen. Ein aggressiver Mann hatte zuvor mit einem Messer gedroht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr in der Straße Barenkrug Ecke Kupferdamm. Dort soll ein Mann mit einem Messer in der Hand aus einem Taxi gestiegen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte er damit auch herbeigerufene Polizisten. Bereits im Taxi soll er sich Verletzungen mit dem Messer zugefügt haben.

Randalierer mit gezieltem Schuss außer Gefecht gesetzt

Ob der Mann die Beamten oder andere Personen konkret angriff, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei setzte ein Beamter schließlich seine Dienstwaffe ein und stoppte den Randalierer mit einem gezielten Schuss ins Bein. Polizeiangaben zufolge sei der Mann auf einem Grundstück gestellt worden. Die Beamten forderten ihn auf, das Messer fallen zu lassen.

Als er dieser Aufforderung nicht nachkam und bedrohliche Haltungen angenommen hatte, sei laut Polizei von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht worden.

Der Verletzte wurde unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens aufgenommen.