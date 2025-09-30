Streit in Hamburg endet tödlich: Mann erschlägt Nachbarn mit Axt

Eine Auseinandersetzung in Wilhelmsburg endete am Montagabend tödlich. Bei einem Streit unter Nachbarn wurde ein Mann mit einer Axt erschlagen. Der Täter stellte sich noch am Abend bei der Polizei. Die Mordkommission ermittelt.

Laut Polizei sei kurz vor Mitternacht ein Mann (41) auf dem Polizeirevier in Wilhelmsburg erschienen. Dort gab er an, seinen Nachbarn (61) getötet zu haben. Polizisten fuhren daraufhin zur von dem 41-Jährigen genannten Adresse an der Straße Moorwerder Osterdeich.

Auseinandersetzung in Wilhelmsburg: Streit mit Axt endet tödlich

Dort fanden sie den 61-Jährigen tot auf. Nach MOPO-Informationen ist der Mann bei dem Streit unter Nachbarn mit einer Axt erschlagen worden. Der Leichnam soll massive Verletzungen aufgewiesen haben.

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der 41-jährige ukrainische Staatsbürger kam vor den Haftrichter. Die Tatwaffe wurde am Elbufer gefunden und sichergestellt.