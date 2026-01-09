Lkw gerät ins Gleisbett – Zugverkehr im Süden Hamburgs unterbrochen

In Hausbruch ist am Freitagmorgen ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und seitlich in das Gleisbett gerutscht. Dadurch wurde der Zugverkehr nach Stade gesperrt. Auch der S-Bahnverkehr ist betroffen.

Zu dem Unglück kam es gegen 7 Uhr an der Straße Am Radeland. Ersten Angaben zufolge wollte hier der Fahrer eines Lkw einem entgegenkommenden Lastzug ausweichen. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt durch geräumten Schnee verengt.

Lkw-Bergung dauert längere Zeit

Dadurch geriet der Lkw in den abschüssigen Seitenstreifen und in den daneben liegenden Gleisbereich. Die Bergung soll durch ein Privatunternehmen durchgeführt werden und längere Zeit andauern. Deshalb wurde der Zugverkehr in Richtung Stade unterbrochen.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn ist davon auch der S-Bahnverkehr betroffen, es kommt zu Verspätungen.