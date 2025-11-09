In Hamburg: Linienbus erfasst Motorrad – Biker schwer verletzt

In Schnelsen ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Linienbusses hatte dort einen Motorradfahrer übersehen und erfasst. Der Biker wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.45 Uhr am Graf-Johann-Weg. In Höhe der Heidlohstraße wollte der Fahrer eines Linienbusses nach links abbiegen. Dabei übersah er einen herannahenden Motorradfahrer und kollidierte mit ihm.

Notarzt versorgt schwer verletzten Biker

Dabei wurde der Biker laut Feuerwehr schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer und brachte es anschließend in eine Klinik. Lebensgefahr besteht aber nicht. Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich um die Unfallstelle längere Zeit gesperrt.