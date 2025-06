Kurioser Vorfall in Hamburg: Radfahrer liegt halb auf der Straße

In der Nacht zu Sonntag ist es in Ochsenwerder zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Ein Autofahrer hatte einen leblosen Mann am Straßenrand gemeldet. Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, gab es jedoch rasch Entwarnung.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.20 Uhr am Oortkatenweg. Ein Autofahrer hatte dort einen Mann entdeckt, der neben seinem Fahrrad halb auf der Straße lag. Zu diesem Zeitpunkt wurde angenommen, dass der Mann möglicherweise Opfer eines Verkehrsunfalls geworden war.

Fahrradfahrer schlief auf der Straße

Kurz darauf gab die Polizei Entwarnung: Der auf der Straße liegende Mann war unverletzt, dafür aber übermäßig alkoholisiert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war er gestürzt und dann eingeschlafen. Polizisten weckten ihn und sorgten dafür, dass er sicher nach Hause kam.