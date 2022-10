In Hamburg: Hausmeister stürzt von Kirchendach – schwer verletzt

Der Hausmeister einer Kirchengemeinde in Barmbek-Süd ist am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war bei Reinigungsarbeiten vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Zu dem Unglück sei es laut Feuerwehr gegen 14.35 Uhr direkt hinter dem Einkaufzentrum Hamburger Meile gekommen. Über den Notruf wurde gemeldet, dass der Hausmeister der Kirchengemeinde Elim etwa vier Meter tief vom Dach des Gebäudes in der Bostelreihe gestürzt war.

Neben Hamburger Meile – Kirchenangestellter stürzt von Dach

Notarzt und Sanitäter versorgten den Schwerverletzten, der auf einem Vordach gelegen haben soll. Danach kam er in eine Klinik. Lebensgefahr bestünde aber nicht. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.