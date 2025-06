Sexualdelikt in Hamburg: Junge Frau von Mann bedrängt und betatscht

In der Nacht zu Sonntag ist es in Marienthal zu einem Sexualdelikt gekommen. Ein Mann soll eine Frau bedrängt und betatscht haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 2:55 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Osterkamp. Eine 26-jährige Frau war dort ausgestiegen und durch einen dortigen Stichweg im Bereich Rodigallee/Mittelkamp gegangen. Ein Mann, der zuvor in dem Bus gesessen hatte, folgte der Frau.

Frau festgehalten und unsittlich berührt

Zunächst soll er laut Polizei hinter ihr hergegangen und dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Als die 26-Jährige ihn aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, soll der Mann übergriffig geworden sein. Er hielt sie am Arm fest und berührte sie unsittlich. Erst als die Frau um Hilfe schrie, ließ er von ihr ab und flüchtete.

Der Täter soll 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und laut Polizei von „südosteuropäischem“ Erscheinungsbild sein. Er trug kurze, dunkle Haare und einen Vollbart und war mit einem hellen T-Shirt, einer dunklen Sweatjacke sowie einer dunklen langen Hose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 4286 56789 melden.