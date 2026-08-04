In Heimfeld lief eine Fußgängerin unvermittelt auf die Fahrbahn – eine Autofahrerin erfasste sie.

In Heimfeld ist eine Fußgängerin am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde von einem Auto erfasst und kam mit einem Notarzt in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr auf der Heimfelder Straße. Eine 40-jährige Autofahrerin war dort in Richtung Milchgrund unterwegs. Kurz hinter der Einmündung An der Rennkoppel trat eine 46-jährige Frau zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn.

Heimfeld: 46-Jährige lebensgefährlich verletzt

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Die Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Fußgängerin mit ihrem Wagen. Anschließend prallte das Auto noch gegen ein geparktes Fahrzeug.

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Die 46-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersucht nun den genauen Unfallhergang.