Grausiger Fund in Hamburg: Vermisster tot in der Elbe entdeckt

Am Sonntagabend melden Passanten in Finkenwerder eine leblose Person in der Elbe. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Zuvor hatte es eine große Suchaktion gegeben.

Gegen 21.40 Uhr hatten Passanten den Notruf der Feuerwehr gewählt und eine im Wasser treibende Person am Rüschweg gemeldet. Daraufhin rückte ein Großaufgebot von Rettungskräften sowie die Feuerwehrtaucher aus.

Leichnam kommt in die Gerichtsmedizin

Die Retter zogen die Leiche aus dem Wasser. Bei dem Toten soll es sich ersten Informationen zufolge um einen 56-Jährigen handeln. Seit Mittwoch war der Mann an gleicher Stelle vermisst worden. Die Suchmaßnahmen waren allerdings ergebnislos geblieben. Nun gibt es traurige Gewissheit. Der Leichnam wurde zur Identifizierung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.