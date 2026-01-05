Flammeninferno in Hamburg: Einfamilienhaus zerstört

Flammeninferno in Duvenstedt: Seit dem frühen Montagmorgen steht ein Haus in Brand. Die Feuerwehr ist noch vor Ort und kämpft gegen das Feuer.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.30 Uhr in die Straße Schleusenredder in Duvenstedt gerufen, weil der Dachstuhl eines Einfamilienhauses Feuer gefangen hatte, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO. Vor Ort habe sich dann gezeigt, dass das gesamte Haus in Vollbrand stand.

Brand im Norden Hamburgs: Feuerwehr immer noch vor Ort

In Spitzenzeiten waren 50 Einsatzkräfte vor Ort. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Am Montagmorgen sind noch 25 Feuerwehrleute mit den Nachlöscharbeiten des zu großen Teilen eingestürzten Gebäudes beschäftigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon vier Feuer im Ex-Baumarkt: Wann kommt wieder Leben in diesen „Lost Place”?

Den Angaben nach befand sich niemand im Gebäude und es gibt keine Verletzte. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. (nf)