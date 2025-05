In Hamburg: Einbrecher nimmt Frau in seine Gewalt und raubt sie aus

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Dienstagmorgen in das Gebäude einer kirchlichen Einrichtung in St. Georg eingebrochen ist. Der Täter wurde dabei von einer Angestellten überrascht und nahm die Frau in seine Gewalt.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 6.40 Uhr an der Danziger Straße. Hier hatte eine Frau (56) die Räume einer kirchlichen Einrichtung betreten und einen Einbrecher überrascht. Nach MOPO-Informationen handelte es sich dabei um Räume des Erzbistum. Der Täter packte die Frau und zog sie in die Toilettenräume. Dann forderte er die 56-Jährige auf, ihm Wertgegenstände auszuhändigen.

Täter flüchtet mit Beute in unbekannte Richtung

Danach flüchtete er mit der Geldbörse der Frau, die unverletzt blieb, sowie zwei Laptops in unbekannte Richtung. Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt sein, circa 1,70 Meter groß, mit schlanker Figur und nach Angaben der Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“ haben. Er trug einen kurzen, gepflegten Vollbart und dunkle Kleidung. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.