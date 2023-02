Tierisches Happy End! Den Beamten der Bundespolizei wurde am Montagnachmittag ein ungewöhnlicher S-Bahn-Passagier gemeldet. Den hatten Mitarbeiter der DB Sicherheit in einer Bahn im Bahnhof Altona entdeckt. Doch statt einer Strafe für fahrscheinloses Fahren erwarteten Langhaarcollie Soley jede Menge Streicheleinheiten.

Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn wunderte sich, als er gegen 17.20 Uhr einen Hund in der S31 entdeckte, der es sich dort auf den Sitzen bequem gemacht hatte. Die Bundespolizei erschien am Einsatzort und war ebenso überrascht. Bei dem Tier handelte es sich um einen gepflegten Langhaarcollie, der offenbar allein in der Bahn unterwegs war.