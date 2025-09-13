In Hamburg: Auto brennt an Lagerhalle – Großbrand verhindert

Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zu Samstag durch schnelles Eingreifen einen Großbrand in Billbrook verhindert. Flammen eines brennenden Pkw hatten Teile einer Lagerhalle erfasst.

Zu dem Einsatz kam es gegen 2.35 Uhr an der Werner-Siemens-Straße. Von dort war ein brennendes Auto gemeldet worden. Laut Feuerwehr loderten bei Eintreffen der Einsatzkräfte meterhohe Flammen in den Nachthimmel.

Fassade von Halle durch Flammen bereits stark erhitzt

Durch die Hitze hatte sich die Fassade einer daneben stehenden Halle bereits stark erwärmt. Feuerwehrkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf die Halle übergriffen. Nach gut einer Stunde war die Gefahr gebannt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.