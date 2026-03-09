In Hamburg: Auf frischer Tat erwischt – zwei Einbrecher in Haft

Zivilfahnder der Hamburger Polizei haben am Freitagabend in Othmarschen zwei Einbrecher (34/44) festgenommen. Die Beamten hatten die Männer auf frischer Tat erwischt. Beide kamen in U-Haft.

Laut Polizei waren die zivilen Beamten um kurz nach 20 Uhr an der Jürgen-Töpfer-Straße unterwegs, als sie auf laute Einbruchsgeräusche aufmerksam wurden. Sie gingen den Geräuschen nach und entdeckten zwei Männer mit Taschenlampen in einer unbeleuchteten Wohnung.

Einbrecher in Othmarschen: Schmuck und Uhren sichergestellt

Kurz darauf verließen die Einbrecher das Gebäude und liefen den Zivilfahndern direkt in die Arme. Bei ihnen wurden Schmuck und Uhren sichergestellt, die sie zuvor erbeutet hatten. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die Männer.