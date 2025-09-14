In Hamburg: Aggressiver Schwarzfahrer landet in Zelle

Bundespolizisten haben am Samstagabend am Bahnhof Landungsbrücken (St. Pauli) einen Mann in Gewahrsam genommen. Er war beim Schwarzfahren erwischt worden und hatte sich anschließend sehr aggressiv gegenüber den Beamten verhalten.

Der Vorfall soll sich gegen 19.40 Uhr ereignet haben. Mitarbeiter der DB-Sicherheit hatten in einer S-Bahn zwischen den Stationen Stadthausbrücke (Neustadt) und Landungsbrücken einen Mann (24) ohne Fahrschein angetroffen.

Weil er sich nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei gerufen. Gegenüber den Beamten verhielt sich der 24-Jährige sehr aggressiv und erhielt einen Platzverweis. Da er sich überhaupt nicht beruhigen wollte, wurden ihm Handschellen angelegt. Während der Fahrt zur Wache versuchte er, eine Polizistin zu treten.

Ein auf dem Revier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der 24-Jährige wurde in eine Zelle gebracht, um dort seinen Rausch auszuschlafen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte erstattet.