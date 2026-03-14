Aggressiver Mann sorgt für Aufregung im Bahnhof – Polizeiwagen schwer beschädigt

Am Bahnhof Altona (Altona-Altstadt) beschädigte ein Mann am Freitagnachmittag ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei schwer. Zuvor hatten ihm die Beamten einen Platzverweis erteilt.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurde eine Streife gegen 14.25 Uhr im Bahnhof auf einen Mann (30) aufmerksam, der dort lautstark herumschrie. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien soll sich der 30-Jährige aggressiv gezeigt haben. Er erhielt einen Platzverweis.

Große Delle in Tür eines Polizeiwagens

Kurz darauf wurden die Beamten zu einem Streit unter Fahrgästen gerufen und verloren den Aggressor zunächst aus den Augen. Zu diesem Zeitpunkt ahnten sie noch nicht, dass es schon bald zu einem weiteren Aufeinandertreffen kommen würde.

Als die Bundespolizisten zu ihrem vor dem Bahnhof abgestellten Einsatzfahrzeug zurückkehrten, entdeckten sie eine große Beule an der hinteren Beifahrertür. Zeugen hatten einen Mann beobachtet, der dagegen getreten hatte, und den Beamten eine gute Personenbeschreibung des Täters gegeben.

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Die Beschreibung passte auf den 30-Jährigen, dem die Polizisten zuvor einen Platzverweis erteilt hatten. Er konnte im nahen Umfeld festgenommen werden. Ein auf der Wache durchgeführter Alkoholtest ergab 1,23 Promille. Nachdem eine Strafanzeige gegen den Mann gefertigt worden war, kam er in eine Zelle, um dort seinen Rausch auszuschlafen.