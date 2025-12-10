„In Gedanken sind wir bei seiner Familie“: Darum trägt Hamburgs Polizei Trauer

Die Hamburger Polizei trauert um einen Kollegen, der bei einem Unfall ums Leben kam. Deshalb sind die Streifenwagen jetzt mit Trauerflor auf den Straßen unterwegs.

Kleine schwarze Fahnen und Schleifen zieren seit Dienstag die Motorhauben der Streifenwagen. Die Hamburger Polizei trauert um einen Kollegen aus Baden-Württemberg, der am Sonntag bei einem Unfall in Titisee-Neustadt in Baden-Württemberg ums Leben kam, wie ein Sprecher bestätigte. Zuerst berichtete das „Abendblatt“.

Polizist stirbt bei Unfall auf Landstraße

„Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer nehmen wir Anteil am Tod eines Kollegen“, heißt es in einem Statement der Polizei. Der 37-Jährige starb bei einem Unfall auf einer Landstraße. Der Streifenwagen war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der 25-jährige Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Hamburger Polizei schreibt weiter: „In Gedanken sind wir bei seiner Familie, seinen Freunden und Kolleginnen und Kollegen.“ (zc)