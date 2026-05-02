Feuer in Naturschutzgebiet nahe dem Flughafen: Löscharbeiten langwierig

Im Naturschutzgebiet Rothsteinmoor in der Nähe des Flughafens hat eine 200 Quadratmeter große Naturfläche Feuer gefangen. Aktuell sind rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Auswirkungen auf den Flugverkehr soll es derzeit nicht geben.

Um 15.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer am Jugendparkweg in Langenhorn informiert. Dort soll in dem Waldstück, das zum Naturschutzgebiet Rothsteinmoor gehört, ein Brand ausgebrochen sein.

Brand in der Nähe des Flughafens – 30 Einsatzkräfte vor Ort

Sowohl Freiwillige als auch Berufsfeuerwehr rückten zum Einsatzort aus. Dort kämpfen jetzt die rund 30 Einsatzkräfte gegen das Feuer. Noch ist nicht absehbar, wie lange die Löscharbeiten noch dauern werden, so ein Sprecher. Doch das Feuer sei bereits unter Kontrolle.

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Verletzt wurde bei dem Brand bislang niemand. Auch soll aktuell keine Gefährdung für den Flughafen und den Flugverkehr bestehen. Die Ursache für das Feuer ist unklar.