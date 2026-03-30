Niedergestochen: Schwer verletzter Jugendlicher in der Nähe einer Schule gefunden

Nahe der Stadtteilschule Flottbek ist am Montagmittag ein schwer verletzter Jugendlicher entdeckt worden.

Die Polizei ist gegen 13 Uhr zur Ebertallee gerufen worden: Ein Junge sei schwer verletzt worden, sagt ein Polizeisprecher. Es soll sich um eine Stichverletzung handeln.

Jugendlicher nahe Schule mit Stichwunde gefunden

Die Tatwaffe ist bisher unbekannt, genau wie das exakte Alter des Verletzten. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Junge zwischen 14 und 18 Jahre alt ist.

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Nach ersten Erkenntnissen soll es zuvor zum Streit gekommen sein. Der Täter ist auf der Flucht. Ob der Angriff möglicherweise auf dem Schulgelände stattgefunden hat, wird noch ermittelt. (mp)