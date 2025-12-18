In Dating-Falle gelockt: Täter bedroht Mann mit Waffe – Zeugen gesucht

Nach einem schweren Raub am Mittwochabend in Hamburg-St. Georg bittet die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein 41-jähriger Mann war dabei offenbar gezielt unter einem Vorwand zu einem Treffen gelockt worden.

Nach Angaben der Ermittler hatte sich der Mann gegen 21.10 Uhr über ein Datingportal mit einer Frau verabredet und war mit seinem Auto zum Treffpunkt in der Norderstraße gefahren. Dort wurde er plötzlich von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter stieg in das Fahrzeug ein, zwang den 41-Jährigen zur Weiterfahrt und dirigierte ihn bis in die Warnstedtstraße in Hamburg-Stellingen.

Dort forderte der Räuber Bargeld, nötigte sein Opfer zum Aussteigen und flüchtete anschließend mit dem Auto in Richtung Kieler Straße. Das Fahrzeug wurde wenig später im schleswig-holsteinischen Halstenbek verlassen aufgefunden. Der 41-Jährige blieb unverletzt.

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, normal gebaut und männlich beschrieben. Er trug eine OP-Maske, eine dunkle Kapuze sowie blaue Jeans.

Das Raubdezernat des Landeskriminalamts ermittelt weiter und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286 56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (mp)