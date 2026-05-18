Mann mit Pistole überfällt zwei Personen in 30 Minuten – Zeugen gesucht

In Billstedt hat es am frühen Montagmorgen gleich zwei Raubüberfälle innerhalb von 30 Minuten gegeben. Der Täter bedrohte seine Opfer mit einer Pistole und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Der erste Raubüberfall geschah gegen 4 Uhr am Öjendorfer Weg nahe dem Bahnhof Billstedt. Dort wurde eine Frau (60) von einem Mann unvermittelt mit einer Pistole bedroht. Der Täter forderte die Herausgabe ihrer Handtasche und flüchtete mit einem geringen Geldbetrag in Richtung Schiffbeker Höhe, heißt es von der Polizei.

Überfälle in Billstedt: Täter schlug 30 Minuten später erneut zu

Gegen 4.30 Uhr schlug mutmaßlich derselbe Täter erneut in Bahnhofsnähe zu. An der Ruhmkoppel wurde ein 54-Jähriger ebenfalls mit einer Waffe bedroht. Der Räuber entkam mit dem Handy des Opfers. Fahndungen mit mehreren Streifenwagen führten nicht zum Erfolg.

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Der Räuber ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Jacke, einem Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.