Betrunkener BMW-Fahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung in Hamburg

In Billstedt ist es am Samstagabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein betrunkener BMW-Fahrer rammte mehrere geparkte Autos. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand erheblicher Sachschaden. An der Stelle hatte es bereits mehrfach gekracht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein BMW-Fahrer (29) mit überhöhter Geschwindigkeit von der Kandinskyallee kommend auf der Straße Mümmelmannsberg in Richtung Steinbeker Marktstraße unterwegs. Nach einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte auf Höhe der Hausnummer 5 in drei geparkte Autos.

BMW-Fahrer hatte deutlich mehr als 1 Promille

Der Mann blieb bei dem Crash unverletzt. Nach MOPO-Informationen hatte er deutlich mehr als 1 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Sein Beifahrer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Es war nicht der erste Unfall an dieser Stelle. Immer wieder hat es dort ähnliche Unfälle gegeben. Grund dafür ist, dass die Kurve häufig unterschätzt wird und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren wird.