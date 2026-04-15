Immer wieder Brände: Heiße Nacht für die Hamburger Feuerwehr, mehrere Schwerverletzte

Die vergangene Nacht bescherte der Hamburger Feuerwehr ungewöhnlich viele Einsätze. Es war eine der einsatzreichsten in den vergangenen Monaten. Vor allem Mülleimer hielten die Retter auf Trab – aber es waren auch Menschen in Gefahr.

Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, dass es binnen 12 Stunden zu ungewöhnlich vielen Feuermeldungen im Stadtgebiet gekommen war. Neben einigen ausgelösten Brandmeldern, bei denen die Retter nicht eingreifen brauchten, musste bei den übrigen Einsätzen fast immer gelöscht werden.

Die einsatzreiche Nacht begann für die Retter gegen 19.15 Uhr an der Hallerstraße (Harvestehude). Von dort, von einem Hochhaus, wurde Brandgeruch aus einer Wohnung gemeldet. Der Bewohner hatte Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Der nächste Brandeinsatz folgte gegen 19.50 Uhr in Neugraben-Fischbek: Am Neumoorstück musste ein brennender Mülleimer gelöscht werden.

Zahlreiche Einsätze: Immer wieder brennende Mülleimer

Um 20.20 Uhr dann eine Feuermeldung aus einem Wohnhaus am Borstelmannsweg (Hamm). Dort brannte ein Karton auf einen Balkon. 21.40 Uhr dann wieder ein brennender Mülleimer. Diesmal am Ausschläger Elbdeich (Rothenburgsort). Um 22 Uhr eine Rauchentwicklung an einer S-Bahn im Hauptbahnhof (St. Georg) und um 22.05 Uhr am Weg beim Jäger (Groß Borstel) brannte Unrat im Garten. Um 22.25 Uhr brannte es an der Farmsener Landstraße (Volksdorf).

Unter den Einsätzen auch brennende Müllcontainer. (Symbolfoto) RUEGA Unter den Einsätzen waren auch solche wegen brennenden Müllcontainern. (Archivbild)

In den darauffolgenden Stunden waren die Feuerwehrleute erneut schwer gefordert. Zunächst kam es zu einem Kleinbrand in einer Wohnung an der Jürgen-Töpfer-Straße (Othmarschen) und rund eine Stunde später zu einem ausgedehnten Kellerbrand in Niendorf. Dabei wurden zwei Bewohner schwer verletzt. Keine halbe Stunde später dann wieder Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Diesmal an der Breiten Straße (Altona-Altstadt).

Es folgten weitere Feuermeldungen an der Isestraße (Harvestehude), Papenstraße (Eilbek) und am Hornkamp (Fuhlsbüttel). Hier waren Kleinlöschgeräte erforderlich, um kleiner Brandherde in Wohnungen zu löschen. Gegen 7.10 Uhr dann der vorerst letzte Einsatz am Lokstedter Weg. Dort brannte ein Müllcontainer.

Laut eines Feuerwehrsprechers kam es aber zu keinem Zeitpunkt zu keinen Engpässen bei der Bewältigung der Einsätze. „Die Einsatzkräfte waren jedes Mal rasch zur Stelle.