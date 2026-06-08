Im Zug: Mann belästigt Frau sexuell – Fahrgäste helfen ihr bei der Flucht

Eine Frau steht vor einem Metronom-Zug (symbolbild). Foto: picture alliance / Ole Spata/dpa | Ole Spata

Ein Mann soll eine Frau im Zug zwischen Hamburg und Bremen bedroht und sexuell belästigt haben – die Polizei bittet die Betroffene, sich zu melden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in einem Metronom-Zug auf der Strecke von Hamburg nach Bremen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 46-jähriger Mann eine bislang unbekannte Frau zwischen zwei Waggons bedrängt, beleidigt und bedroht haben.

Fahrgäste hindern Mann am Aussteigen

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Die Frau stieg offenbar in Hamburg-Harburg ein und verließ den Zug in Buchholz, wo sie der Situation entkommen konnte. Der Tatverdächtige wollte ihr folgen, wurde jedoch von anderen Fahrgästen daran gehindert. Am Bremer Hauptbahnhof wurde der Mann von der Bundespolizei in Empfang genommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

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Die Polizei sucht weiterhin die Geschädigte. Sie wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß mit langen schwarzen Haaren beschrieben. Auffällig soll ein Stern-Tattoo am Unterarm gewesen sein.

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Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0421 16299 7777 oder per Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de entgegen. (rei)