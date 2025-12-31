Mann zündet Feuerwerk im eigenen Garten – mit bösen Folgen

Feuerwerk im eigenen Garten – mit bösen Folgen: In Neugraben-Fischbek hat ein Mann am Abend versehentlich seinen eigenen Schuppen in Brand gesetzt.

Am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr musste die Feuerwehr im Bereich Mooranger (Neugraben-Fischbek) zu einem Schuppenbrand ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Hausbewohner zuvor Feuerwerk in unmittelbarer Nähe seines eigenen Schuppens gezündet – mit fatalem Ausgang.

Einsatzkräfte öffneten Dach, um Schuppen zu löschen

Funken oder Feuerwerkskörper setzten das Gebäude in Brand, die Flammen breiteten sich schnell bis ins Dach des Schuppens aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug sowie Kräften einer Freiwilligen Feuerwehr an.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit „Vogelschreck“-Munition auf Kinder geschossen – Spezialeinheit im Einsatz

Um versteckte Glutnester zu erreichen, öffneten die Einsatzkräfte das Dach und löschten gezielt nach. Nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle und schließlich gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. (mp)