Im Schneetreiben: Bus kracht gegen Baum – ein Verletzter

Am Sonntagabend ist in Lohbrügge ein Linienbus verunglückt. Wegen Schneeglätte kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde ein Fahrgast verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.25 Uhr in der Leuschnerstraße, nahe der Einmündung zum Heidkampsredder. Der Bus der Linie 332 war mit drei Fahrgästen an Bord auf dem Weg nach Mümmelmannsberg.

Fahrgast verletzt ins Krankenhaus

In einer Kurve geriet der Bus auf der schneeglatten Straße ins Rutschen und prallte gegen einen Baum. Ein 47-jähriger Fahrgast erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und wurde ins Krankenhaus gebracht.