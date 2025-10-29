250.000-Euro-Porsche sichergestellt! Schlag gegen Kriminellen-Bande

Unter Führung der Hamburger Staatsanwaltschaft, hat die Polizei am Dienstag mit einem Großaufgebot mehrere Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gestürmt. Der Schlag galt einer Bande, der schwerer Diebstahl und Hehlerei zur Last gelegt werden. Dabei wurde auch ein gestohlener Porsche sichergestellt.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, liefen die Maßnahmen seit dem frühen Dienstagmorgen und richteten sich gegen eine Bande, die in den vergangenen Monaten schwere Diebstähle begangen haben soll. Weiterhin wird den Tatverdächtigen auch Hehlerei vorgeworfen.

Spezialeinheiten stürmen Objekte in und um Hamburg

Es wurde eine Vielzahl von Beweismitteln sichergestellt, auch mehrere Haftbefehle wurden vollstreckt. Zu den sichergestellten Sachen gehörte offenbar auch ein rund 250.000 Euro teurer Porsche. Der wurde Anfang September dieses Jahres aus einer Lagerhalle im Hafen (Waltershof) gestohlen.

Die Polizei will am Mittwoch weitere Details bekannt geben. Laut Sprecher Sören Zimbal dauerte der Einsatz bis zum Dienstagabend an, sodass zunächst noch keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden konnten.