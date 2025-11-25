Im Metronom nach Hamburg: Mann zieht blank und masturbiert

In einem Metronom von Hannover nach Hamburg hat sich am Sonntagnachmittag ein verstörender Vorfall ereignet: Ein Mann näherte sich einer Frau, ließ die Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Es blieb nicht sein einziges Vergehen.

Wie Bundespolizei-Sprecher Woldemar Lieder mitteilt, wurde die Bundespolizei wegen eines 51-jährigen Schwarzfahrers zum Bahnhof Harburg gerufen. Während der Kontrolle trat eine 39-jährige Reisende hinzu – und schilderte den Beamten die ekelhaften Szenen, die sich im Zug abgespielt hatten.

Frau wechselt den Platz und entdeckt verstörende Szene

Demnach starrte der Mann die Frau längere Zeit an und setzte sich anschließend hinter sie. Als die 39-Jährige wegen des unangenehmen Gefühls den Platz wechselte, bemerkte sie, dass der 51-Jährige die Hose geöffnet hatte und onanierte.

Die Bundespolizisten leiteten zwei Strafverfahren gegen den Mann ein und erteilten ihm einen Platzverweis.