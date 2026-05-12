Im ICE nach Hamburg: Mann zeigt mehrfach Hitlergruß und bedroht Fahrgäste

Ein Streit in einem ICE nach Hamburg ist am Sonntagabend völlig eskaliert: Ein 40-Jähriger zeigte mehrfach den Hitlergruß, brüllte Nazi-Parolen und bedrohte andere Reisende.

Der Vorfall ereignete sich in einem ICE auf der Strecke von München nach Hamburg. Nach Angaben der Bundespolizei kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten mit anderen Fahrgästen. Im Verlauf soll der Mann dann mehrfach den sogenannten Hitlergruß gezeigt und dazu „Heil Hitler“ gerufen haben. Außerdem bedrohte er einen Mitreisenden körperlich.

Das Zugpersonal informierte daraufhin die Bundespolizei und sprach gegen den Mann einen Fahrtausschluss aus. Als der Zug im Bahnhof Göttingen hielt, nahmen Beamte den 40-Jährigen in Empfang und stellten seine Personalien fest.

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Gegen den Mann, der laut Polizei bereits mehrfach vorbestraft ist, wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen sowie Bedrohung eingeleitet.

Doch selbst nach dem Polizeieinsatz beruhigte sich der Mann offenbar nicht. Beim Verlassen des Bahnhofs zeigte er laut Bundespolizei noch sechs weitere Male den Hitlergruß und rief erneut „Heil Hitler“. Der 40-Jährige erhielt schließlich einen Platzverweis. (rei)