Im Hauptbahnhof: Dieb klaut Parfüm für fast 1500 Euro

Bundespolizisten haben am Montagnachmittag im Hauptbahnhof einen Ladendieb vorläufig festgenommen. Der Mann hatte in einer Drogerie Waren für mehr als 1400 Euro gestohlen.

Ein Sicherheitsmitarbeiter rief gegen 16.30 Uhr die Polizei. Zuvor hatte er beobachtet, wie ein Mann (44) mehrfach in die Regale griff und Kosmetikartikel sowie Parfüms in seiner Reisetasche verschwinden ließ.

Hauptbahnhof: Strafanzeige gegen polizeibekannten Ladendieb

Als der 44-Jährige den Laden in der Wandelhalle ohne zu bezahlen verlassen wollte, stoppte ihn der Ladendetektiv. Bundespolizisten entdeckten in der Tasche Waren im Wert von 1444 Euro. Gegen den einschlägig bekannten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.