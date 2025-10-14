Im Hamburger Westen: Sohn greift Eltern mit Messer an – und verletzt sich schwer

Bluttat im Hamburger Westen: Ein 26-jähriger Sohn hat seine Eltern in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer attackiert – Mutter und Vater wurden leicht verletzt, er selbst schwer. Die Familie ist in Hamburg bekannt.

Die Tat geschah gegen 2.30 Uhr am 12. Oktober in Rissen. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat ein 26-jähriger Mann dort in einem Einfamilienhaus seine Eltern mit einem Messer angegriffen.

Rissen: Sohn greift Eltern an

Der Vater, der einst in gehobener Position für die Stadt tätig war, und Mutter, eine TV-Journalistin, wurden leicht verletzt. Der Täter erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Über ein Motiv ist noch nichts bekannt. Aber: „Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich der Täter zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befand“, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage der MOPO. Die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. (rei)