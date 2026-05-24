80 Feuerwehrleute im Einsatz: Brand auf Schiff im Hafen – acht Schwerverletzte

Auf dem Kleinen Grasbrook ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand auf einem Frachtschiff gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Es gab mehrere Schwerverletzte.

Zu dem Einsatz kam es gegen 14.30 Uhr. Im Lagerbereich eines Frachtschiffes am Grevenhofkai im Bereich des Kuhwerderhafens war ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke war bis in die Hamburger City zu sehen.

Acht Personen bei Brand verletzt

Wie die Feuerwehr sagte, wurde kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte die Alarmstufe erhöht. Daraufhin war ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Auch das Feuerlöschboot „Branddirektor Westphal“ war im Einsatz. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte standen außerdem Taucher bereit.

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Nach MOPO-Informationen waren sieben Menschen an Bord, als das Feuer ausbrach. Insgesamt wurden bei dem Brand laut Feuerwehr acht Menschen schwer verletzt: Sieben von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Darunter ist auch ein Feuerwehrmann. Eine verletzte Person wurde vom Notarzt behandelt, blieb aber danach an der Einsatzstelle.

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Währenddessen löschten rund 80 Feuerwehrkräfte die Flammen, bis das Feuer schließlich gegen 15.45 Uhr aus war. Nach den letzten Nachlöscharbeiten war der Einsatz für die Feuerwehr nach insgesamt etwa drei Stunden beendet. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand kommen konnte.