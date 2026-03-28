Illegales Straßenrennen endet abrupt: BMW kaputt – Führerschein weg

Mit dramatisch überhöhter Geschwindigkeit ging es am Samstagabend durch Neugraben. Am Ende standen ein BMW, der wohl nur noch Schrottwert hat – und zwei frisch gebackene Fußgänger.

Dieses Rennen dürfte so schnell keine Fortsetzung finden: Zum einen, weil einer der Aushilfsrennfahrer die Kontrolle über seinen BMW verlor und von einem Straßenbaum unsanft ausgebremst wurde, zum anderen, weil beide Teilnehmer laut eines Reporters vor Ort unmittelbar ihre Führerscheine abgeben mussten.

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Gegen 18 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich zwei Autofahrer auf dem Süderelbebogen ein Rennen geliefert haben sollen. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass das Ganze als Ampelrennen startete, über eine weitere, inzwischen rot zeigende Ampel führte und erst endete, als einer der Fahrer beim Überholen des anderen gegen einen Baum schleuderte.

Während der Mann hinterm Steuer unverletzt blieb, musste sein Beifahrer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.