Illegales Glücksspiel – Großrazzia in Hamburg und im Norden

Mehr als 140 Einsatzkräfte haben am Donnerstag mehrere Gaststätten in Hamburg und Elmshorn durchsucht. Hintergrund war der Verdacht auf illegales Glücksspiel. Dabei stellten die Ermittler mehr als 50 Spielautomaten sicher und zogen hochwertige Fahrzeuge ein.

Nach Angaben der Polizei wurden die Maßnahmen von der Staatsanwaltschaft (Abteilung Organisierte Kriminalität) geleitet. Im Einsatz waren außerdem verschiedene Polizeieinheiten aus Schleswig-Holstein sowie das Finanzamt.

Illegales Glücksspiel: 50 Automaten sichergestellt

Es wurden mehrere Gaststätten durchsucht, Stadtteile nannte die Polizei nicht. Den Durchsuchungen waren Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel und des Aufstellens nicht zugelassener Automaten vorausgegangen. Neben den mehr als 50 Automaten wurde weiteres Beweismaterial sichergestellt.

Im Rahmen der Vermögensabschöpfung sicherten die Beamten bei den Verdächtigen zudem Vermögenswerte – darunter hochwertige Fahrzeuge sowie Bargeld. Insgesamt geht die Polizei von einem Wert von mehr als 500.000 Euro aus. Die Ermittlungen dauern an.