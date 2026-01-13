Razzia im Westfield: Drogendealer im Edel-Shoppingcenter?

Es geht um den illegalen Handel mit Cannabis. Polizisten haben am Montagmorgen einen Cannabis-Shop in der HafenCity, eine Wohnung in Altona-Nord sowie ein Geschäft in Dormagen (Nordrhein-Westfalen) durchsucht – und mehrere Kilogramm sogenannte Cannabidiol-Blüten (CBD-Blüten) gefunden. Gegen den Betreiber wird ermittelt.

Durch einen Hinweis kamen die Ermittler auf die Spur eines Mannes (39), weil dieser illegal mit Drogen gehandelt haben soll. Ermittlungen verdichteten den Verdacht. Daraufhin wurden Durchsuchungsbeschlüsse besorgt und am Montag vollstreckt.

Laden im Westfield-Center durchsucht

In dem Laden im Westfield-Center am Überseeboulevard in der HafenCity wurden etwa 3,9 Kilogramm CBD-Blüten und rund 150 Gramm Haschisch sowie vorgedrehte Joints und Verpackungsmaterial sichergestellt. In dem Geschäft in Dormagen, das inzwischen von einem 45-Jährigen betrieben wird, stellten die Ermittler circa 850 Gramm CBD-Blüten sicher.

In der Wohnung des 39-Jährigen an der Oeverseestraße wurden weitere 2,5 Kilogramm CBD-Blüten sowie 200 Gramm Haschisch entdeckt. In einer Wohnung in Dormagen, die er angemietet hatte, fanden die Beamten keine verbotenen Drogen.

Während der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 22-Jährigen, der als Verkäufer in dem Shop in der HafenCity tätig gewesen war. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.