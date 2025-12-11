Illegaler Böller in Hand explodiert: Jugendlicher schwer verletzt

Noch drei Wochen bis Silvester, doch zwei Teenager können es nicht abwarten: In Niendorf haben zwei Jugendliche mit illegalen Böllern aus Tschechien hantiert – das ging nach hinten los. Ein 15-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wie die Polizei der MOPO bestätigte, ist es am Mittwochabend in Niendorf zu einem Unfall mit Feuerwerkskörpern gekommen. Zwei Jugendliche hantierten unsachgemäß mit mehreren Böllern – bis diese in der Hand des 15-Jährigen explodierten. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein gleichaltriger Kumpel blieb unverletzt, steht allerdings unter Schock.

Böller explodiert in Hand – Polizei warnt

Scheinbar handelte es sich dabei um illegale Böller aus Tschechien. Die Jungen hatten diese eigenständig zu einem Böller-Bündel verknotet, das insgesamt zehn Knallkörper enthielt, wie das „Abendblatt“ berichtete. Die Polizei konnte diese Informationen nicht offiziell bestätigen. In diesem Zusammenhang warnte ein Sprecher der Polizei jedoch vor unsachgemäßer Benutzung von Feuerwerkskörpern – gerade in der Zeit vor Silvester.

Die illegalen Böller hatten die Jugendlichen offenbar im Internet gekauft. Nachdem bei einer Hausdurchsuchung der Eltern weitere Pyrotechnik gefunden wurde, ermittelt nun das Landeskriminalamt. Denn die über 100 gefundenen „Dumbum“-Sprengsätze enthielten pro Stück rund fünf Gramm Blitzknallsatz. Dieser Sprengstoff darf nur von ausgebildeten Pyrotechnikern verwendet werden. (mp)