Wer alle Bundesliga-, Pokal- und Europacup-Spiele im TV sehen will, muss von jährlichen Abo-Kosten von rund 1000 Euro ausgehen. Kein Wunder, dass illegale Anbieter wie Pilze aus dem Boden sprießen. Doch Vorsicht: Das kann noch viel teurer werden, denn die Streaming-Anbieter haben Detektive im Einsatz.

Die Links zu illegalen Streams werden oft im Freundeskreis weitergereicht. Andere illegale Anbieter werben sogar auf Social-Media-Kanälen mit ihren Diensten. Und manchmal fliegen sie dann auch auf. Der Deutschen Fußball Liga (DFL) gelang in Zusammenarbeit mit ihrem Rechtepartner DAZN im Mai ein wichtiger juristischer Erfolg im Kampf gegen Piraterie. Gegen die Website „livetv.sx“ wurde eine Sperranordnung verhängt. Auch immer mehr Nutzer von illegalen Streams geraten in den Fokus von Ermittlungsbehörden.

So umgehen die illegalen Anbieter die Bezahlschranken

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Der Empfang der Sender ist über IPTV möglich. Das ist Fernsehen über das Internet. Dafür braucht man eine App, die man kostenlos auf seinem Smart-TV, auf Tablets oder Handys downloaden kann. Die illegalen Anbieter von Streamingsendungen schalten den Zugang dann gegen Bezahlung auf der App frei. Manche kassieren über Bezahldienste wie PayPal, andere lassen sich Codes für Einkaufsgutscheine schicken oder nehmen Bargeld entgegen.

In Berlin kam erst kürzlich zutage, dass dubiose Telefonläden vorprogrammierte Empfangsgeräte verkaufen, die man nur noch an den Fernseher anschließen muss.

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So wehren sich legale Streaminganbieter gegen illegale Webseiten

Wie wehren sich die legalen Anbieter? Zum einen haben sie zahlreiche Detektive im Bundesgebiet beauftragt. Die MOPO erfuhr, dass diese sich unauffällig unter das Publikum von Kneipen, Sportsbars und Wettbüros begeben und kontrollieren, ob dort illegales Streaming gezeigt wird. Häufig wird auf die kumpelhafte Art Kontakt zum Betreiber gesucht. Wenn der Betreiber oder ein Stammgast sich verplappern, folgt schnell eine hohe Rechnung.

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Aber auch Strafverfolgungsbehörden sind in das Aufspüren illegaler Anbieter und deren Nutzer involviert. Aus Polizeikreisen in Niedersachsen ist zu hören, dass die Beamten bei Routinekontrollen in Gewerbebetrieben mitunter darauf achten, ob illegal gestreamt wird.

Und wie ist die Lage in Hamburg? Während die Polizei bei Überprüfungen auch auf das Thema illegales Streaming achtet, ist das beim Hamburger Zoll, der häufig Gaststätten, Kneipen und Wettbüros überprüft, kein Thema.

Hunderte Verfahren gegen Nutzer in NRW

Anders verhält es sich in Nordrhein-Westfalen. Dort berichtet die „Siegener Zeitung“ von hunderten Verfahren gegen Nutzer von illegalen IPTV-Anbietern. Die Polizei in Siegen bestätigte entsprechende Ermittlungen.

Wer verurteilt wird, dem drohen saftige Strafen wegen Urheberrechtsverletzung. Geldstrafen im höheren vierstelligen Euro-Bereich (je nach Einkommen) können verhängt werden. Hinzu kommen etwaige Schadenersatzansprüche, die durchaus im fünfstelligen Bereich liegen können. Anbieter der illegalen Dienste riskieren sogar bis zu fünf Jahre Haft.