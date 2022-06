Illegale Straßenrennen in Hamburg – VW-Bus-Fahrer will flüchten

Beamte der Kontrollgruppe Autoposer haben drei Raser in Hamburg gestoppt. Zunächst erwischten sie am Freitagabend den Fahrer eines VW-Busses, der deutlich zu schnell in Altona-Altstadt unterwegs gewesen war. In Hohenfelde gerieten am Samstagabend ein Kia und ein Mercedes in den Fokus der Polizisten – deren Fahrer hatten sich offenbar ein Autorennen geliefert.

Die Beamten waren in ihrem zivilen Streifenwagen gegen 20.30 Uhr in der Bahrenfelder Chaussee unterwegs, als ihnen in Richtung Stresemannstraße ein VW Bus einer Mietwagenfirma mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auffiel.

Eine vorgenommene Messung ergab 88 Stundenkilometer bei erlaubten 50. Den Dreißiger Bereich einer Baustelle passierte der Fahrer (20) mit Tempo 60.

Auf der Flucht: VW-Bus wird geblitzt

Als die Polizisten den Wagen anhalten wollten, gab der 20-Jährige Gas und wurde von der dort aufgebauten stationären Blitzanlage erfasst. An einer roten Ampel am neuen Pferdemarkt wurde er dann gestoppt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der VW-Bus wurde an die Mietwagenfirma übergeben.

In Hohenfelde wurden die Beamten gegen 21.20 Uhr auf einen Mercedes G 500 aufmerksam, der mit hohem Tempo über die Lübecker Straße raste und dort sogar geblitzt wurde. An einer roten Ampel soll der Mercedes Fahrer (30) gestoppt und sich durch das geöffnete Fenster mit einer KIA-Fahrerin (39) unterhalten haben. Als die Ampel auf Grün sprang, gaben beide Autos Gas.

Nach Straßenrennen in Hamburg: Mercedes und Kia sichergestellt

Im weiteren Verlauf fuhren beide Wagen mit hohen Tempo in Richtung Wandsbek Markt. Hier überholten sie andere Fahrzeuge über den Abbiegestreifen. Dabei wäre es zu einem Beinaheunfall mit einem Fahrschulauto gekommen.

Mit zur Unterstützung gerufenen Streifenwagen wurde der 422 PS starke Mercedes und der Kia im Bereich der Straße Pulverhof gestoppt. Beide Führerscheine und Autos wurden sichergestellt.