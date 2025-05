Es war eine Nachricht, die Menschen in ganz Hamburg und darüber hinaus am Freitag schockierte: Eine Frau stach am überfüllten Hauptbahnhof wahllos auf Menschen ein, mindestens 18 wurden verletzt, viele davon schwer. Zwei Männer verhinderten, dass die Täterin noch mehr Schaden anrichten konnte. Einer der beiden, ein 19-jähriger Syrer, hat mit der MOPO über die schrecklichen Sekunden gesprochen.