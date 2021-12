Beamte der Verkehrsdirektion Innenstadt/West der Hamburger Polizei haben am Montagmittag einen Mercedes gestoppt, der deutlich zu schnell die A7 entlanggefahren sein soll. Die Frau hinterm Steuer hatte den Angaben der Polizei nach dafür eine Erklärung.

So soll sie behauptet haben, dass sie Ärztin und auf dem Weg zu einer OP sei. Polizeisprecher Holger Vehren: „Dies konnte vor Ort nicht geklärt werden.“ Stattdessen wurde erstmal eine Blutprobenentnahme angeordnet, weil sich bei der Frau „Auffälligkeiten zeigten, die auf einen Drogen- beziehungsweise Medikamentenmissbrauch hindeuteten“.

Hamburg: Polizei stoppt Raserin auf der A7

Das Ergebnis aus der Rechtsmedizin soll dann den Eindruck bestätigt haben. „Ihr wurde damit ihre Fahruntüchtigkeit bescheinigt“, so Vehren weiter. Ihr sei die Weiterfahrt untersagt worden. „Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Zuvor hatten die Beamten die Geschwindigkeit gemessen, mit der die Frau offenbar über die A7 donnerte: In einem Baustellenbereich an der Abfahrt Heimfeld in Fahrtrichtung Norden soll sie statt der erlaubten 80 Stundenkilometer 173 draufgehabt haben. Vehren: „Zudem befuhr die Fahrerin der Mercedes E-Klasse die A7 in Schlangenlinien und benutzte mehrfach zeitgleich zwei Fahrstreifen, während dichter Verkehr herrschte.“

Das könnte Sie auch interessieren: Demo gegen Corona-Maßnahmen – ausgerechnet in diesem Stadtteil

Ob die 63-Jährige wirklich Ärztin ist, werde nun geprüft, hieß es weiter. Auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wurde gegen die Frau eingeleitet. (dg)