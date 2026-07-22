Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Transporter wurden drei Personen verletzt. Die Edmund-Siemers-Allee in Rotherbaum musste zeitweise voll gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Edmund-Siemers-Allee in Hamburg-Rotherbaum kollidierten am Mittwoch um 14.09 Uhr ein Linienbus und ein Transporter. Der Bus der Linie 5 war zum Unfallzeitpunkt mit rund 20 Fahrgästen in Richtung Lokstedt/Nedderfeld unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, wurden der Fahrer des Transporters sowie zwei weitere Personen im Bus leicht verletzt. Die Rettungsdienste versorgten die Personen noch vor Ort.

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Aufgrund des laufenden Feuerwehreinsatzes sowie der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Edmund-Siemers-Allee derzeit in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Zur Unfallursache liegen bislang keine Informationen vor. (tfs)