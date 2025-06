HVV-Bus kracht ungebremst in Wartehäuschen und erfasst Rollstuhlfahrerin

Schwerer Unfall auf der Veddel: Ein Linienbus ist dort gegen 15 Uhr ungebremst in ein Buswartehäuschen gefahren und fuhr eine Rollstuhlfahrerin an.

Warum der Bus in das Wartehäuschen auf der Veddel fuhr, ist noch unklar, so die Polizei. Der Fahrer soll angegeben haben, dass die Bremsen des Linienbusses versagt hätten.

Ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls Personen im Bus befunden haben oder er aus einer Warteposition kam, ist ebenfalls noch unbekannt.

Die 62 Jahre alte Rollstuhlfahrerin kam mit einer Hüftfraktur und einer Verletzung am Thorax in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so der Polizeisprecher.