HVV-Bus und Lkw kollidieren – drei Verletzte

Am Montagmittag kollidierten in Langenhorn ein Linienbus und ein Lkw – drei Personen erlitten Verletzungen.

Nach ersten Angaben der Polizei waren der Bus und der Lkw kurz vor 13 Uhr vor dem Krohnstieg-Center kollidiert: Laut einem Sprecher fuhr der Lkw anscheinend seitlich auf das Heck des HVV-Busses auf. Die Seite des Busses wurde aufgerissen, mehrere Fensterscheiben zersplitterten.

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Rettungskräfte versorgten die drei Verletzten vor Ort, einer kam in die Klinik. Zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Auch die Schwere der Verletzungen ist bislang unklar. Die Polizei ist noch vor Ort. Die Feuerwehr war mit rund 15 Rettern im Einsatz. (mp)