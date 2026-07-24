Die Polizei ermittelt nach einer abrupten Vollbremsung – bisher ist noch vieles unklar.

Der Bus kam auf Höhe der Haltestelle Harburger Rathaus abrupt zum Stehen. Lenthe-Medien/Reimer

Zwei Fahrgäste eines HVV-Busses wurden bei einer Vollbremsung auf dem Harburger Ring am Freitagnachmittag so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Aus noch unbekannten Gründen bremste der Bus auf Höhe der Haltestelle Harburger Ring am Freitagmittag abrupt ab. Laut Polizei wurden dabei mehrere Menschen leicht verletzt. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus, alle anderen brauchten nur eine ambulante Behandlung.

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Die Polizei ermittelt nun zum Hintergrund der Vollbremsung.



