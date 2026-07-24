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Hamburg
HVV-Bus bremst abrupt – mehrere Fahrgäste verletzt
Die Polizei ermittelt nach einer abrupten Vollbremsung – bisher ist noch vieles unklar.
Zwei Fahrgäste eines HVV-Busses wurden bei einer Vollbremsung auf dem Harburger Ring am Freitagnachmittag so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.
Aus noch unbekannten Gründen bremste der Bus auf Höhe der Haltestelle Harburger Ring am Freitagmittag abrupt ab. Laut Polizei wurden dabei mehrere Menschen leicht verletzt. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus, alle anderen brauchten nur eine ambulante Behandlung.
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Die Polizei ermittelt nun zum Hintergrund der Vollbremsung.
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