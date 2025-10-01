mopo plus logo
Hustende Gäste lösen Großalarm in Lkal in der Schanze aus – dann gibt es rasch Entwarnung

Neben mehreren Rettungswagen wurde auch der leitende Notarzt alarmiert. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Sternschanze

Hustende Gäste in Hamburger Restaurant lösen Großalarm aus

Ein Zwischenfall in einem Restaurant in der Schanze hat am Mittwochnachmittag zunächst einen Großalarm bei der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Rettungswagen sowie der leitende Notarzt rückten aus.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr in der Schanzenstraße. Laut Polizei klagten dort mehrere Gäste plötzlich über Atemwegsreizungen und Hustenanfälle. Aufgrund dieser Angaben im Notruf wurden insgesamt acht Rettungswagen und der leitende Notarzt alarmiert.

Großalarm in Restaurant in der Schanze

Eine Polizeisprecherin gab jedoch schnell Entwarnung: Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, erklärten die betroffenen Gäste plötzlich, doch keine Beschwerden gehabt zu haben. Daraufhin wurden alle nachrückenden Kräfte gestoppt.

Nach ersten Erkenntnissen soll in dem Lokal von einer unbekannten Person ein Reizstoff versprüht worden sein. Die Ermittlungen dauern an.

